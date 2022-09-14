TOKİ arsa satışları ne zaman başlıyor? TOKİ arsa satışları hangi illerde olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ'ye ait olan 499 arsayı satışa çıkarıyor .İşte, TOKİ arsa satışlarıyla ilgili merak edilen detaylar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım töreninde konuştu.

Erdoğan'ın tanıttığı sosyal konut projesi yanında ilk evim adı verilecek konutların yanı sıra kendi evini yapmak isteyenler için TOKİ arsa satışı da duyuruldu.

TOKİ arsa başvuru şartları ve tarihleri hakkında merak edilen her şey toki.gov.tr üzerinden paylaşıldı.

TOKİ'ye ait olan 40 ilde 499 arsa açık artırmayla satışa çıkarılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından satılacak arsa satışları KDV'den ve tapu harcından muaf olacak.

Arsa satışları ne zaman başlayacak?

Çevrimiçi katılım için başvurular, 20 Eylül 2022 Salı günü saat 10.30 itibarıyla sona erecek.

Açık artırma ne zaman nerede?

Açık artırma, 21-22 Eylül'de saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Bakanlık Konferans Salonu'nda ve İzmir Bayraklı'daki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak.

Arsa alımı için gerekli şartlar?

- T.C. Vatandaşı olmak. - Yoksul ve dar gelirli olmak, - Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şart, - 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak, - Başvuru bedeli olarak 500 TL'nin temerküz banka şubesine ödenmesi.

TOKİ arsa satışı taksitleri nasıl olacak?

Arsaların ödemesi, yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vadeyle yapılacak. Arsa satışları, KDV'den ve tapu harcından muaf olacak.

TOKİ arsa satışları hangi illerde olacak?

Arsalar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.