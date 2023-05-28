Tolga Çevik oy vereceği ismi açıkladı! 'Oyumuz da, gönlümüz de sizinle' Ünlü komedyen Tolga Çevik ikinci tur seçimlerinde oy vereceği Cumhurbaşkanı adayını sosyal medya hesabından duyurdu. İşte desteklediği isim..

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanının belirleneceği 28 Mayıs seçimlerinde oy verme işlemi sabah saatlerinde başladı.

Ünlü isimlerde sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile ikinci turda destekleyecekleri isimleri açıklamaya devam ediyor.

Ünlü komedyen Tolga Çevik ikinci tur seçimlerinde oy vereceği ismi sosyal medya hesabından açıkladı.

Tolga Çevik'in bu açıklaması sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

Tolga Çevik sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıkladı.

Tolga Çevik yaptığı açıklamada "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu oyumuz da, gönlümüz de sizinle" ifadelerine yer verdi.