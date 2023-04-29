Tolga Çevik'in kızı Tuna'yı görenin ağzı açık kaldı! "Benzerliğin bu kadarı" 2 çocuk babası komedyen Tolga Çevik'in kızı Tuna Çevik, büyüdü. Son halini görenler ise "babasının kopyası" yorumunda bulundu.

Vizontele ile adını duyuran Tolga Çevik, oyunculuk ve komedyenlik mesleğinde sevilen isimler arasında.

Avrupa Yakası'nda "Sacit Kıral" karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Çevik, "Komedi Dükkanı" ve "Arkadaşım Hoşgeldin" programlarıyla zirveyi gördü.

Son olarak ise standup programı Tolgshow ile seyirci karşısında çıktı.

Kariyerinde başarılarına devam eden Tolga Çevik, özel hayatında da bir o kadar şanslı.

48 yaşındaki ünlü komedyen, evli ve 2 çocuk babası...

Kızı fotokopisi oldu

Tolga Çevik, Cem Yılmaz ve Can Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz ile 2004 yılında evlendi. Mutlu bir evlilik süren Çevik çifti, bir kız (Tuna) ve bir erkek (Tan) çocuğuna sahip oldu.

Çocukları ile zaman zaman sahneye çıkan Tolga Çevik, kızı Tuna ile dikkat çekti.

Tuna Çevik'in babasına olan benzerliği ise herkesi hayrete düşürdü.