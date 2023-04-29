Tolga Çevik'in kızı Tuna'yı görenin ağzı açık kaldı!

Vizontele ile adını duyuran Tolga Çevik, oyunculuk ve komedyenlik mesleğinde sevilen isimler arasında.

Avrupa Yakası'nda "Sacit Kıral" karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Çevik, " Dükkanı" ve "Arkadaşım Hoşgeldin" programlarıyla zirveyi gördü.

Son olarak ise standup programı Tolgshow ile seyirci karşısında çıktı.

Kariyerinde başarılarına devam eden Tolga Çevik, özel hayatında da bir o kadar şanslı.

48 yaşındaki ünlü komedyen, evli ve 2 çocuk babası...

Tolga Çevik'in kızı Tuna'yı görenin ağzı açık kaldı!

Kızı fotokopisi oldu

Tolga Çevik, ve Can Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz ile 2004 yılında evlendi. Mutlu bir evlilik süren Çevik çifti, bir kız (Tuna) ve bir erkek (Tan) çocuğuna sahip oldu.

Tolga Çevik'in kızı Tuna'yı görenin ağzı açık kaldı!

Çocukları ile zaman zaman sahneye çıkan Tolga Çevik, kızı Tuna ile dikkat çekti.

Tolga Çevik'in kızı Tuna'yı görenin ağzı açık kaldı!

Tuna Çevik'in babasına olan benzerliği ise herkesi hayrete düşürdü.

Tolga Çevik'in kızı Tuna'yı görenin ağzı açık kaldı!