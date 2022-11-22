Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez'den duygulandıran paylaşım! "Ben seni affettim..."

Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez'den duygulandıran paylaşım! "Ben seni affettim..."

Dün meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'ün eski eşi oyuncu Zeynep Gülmez'den duygulandıran paylaşım..

"Baş Belası" isimli tiyatro oyununu Çorum'da oynadıktan sonra Samsun'a giderken Amasya - Çorum kara yolu üzerinde feci bir trafik kazası geçiren tiyatro ekibinden 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün bir tıra çarptığı feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralıların arasında oyuncu Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten de bulunuyordu.



Kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'ün oyuncu Zeynep Gülmez'in eski eşi olduğu ortaya çıktı.

Zeynep Gülmez hayatını kaybeden eski eşi Tolga Güleryüz'e sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafla veda etti.

Zeynep Gülmez instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Kabullenmek çok zor, acıyı yazmak... Kelimeler anlamsız gelir, boş... Ben seni affettim, affet beni." ifadelerine yer verdi..