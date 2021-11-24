Tolga Sarıtaş Bir Gece Ansızın ile dönüyor! Çukur'un senaristi yine kalemini konuşturacak

Tolga Sarıtaş Bir Gece Ansızın ile dönüyor! Çukur'un senaristi yine kalemini konuşturacak

Ekranların fenomen dizisi Çukur'un senaristi Gökhan Horzum'un yeni bir dizi hazırladığı ortaya çıkmıştı. Başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı ''Bir Gece Ansızın'' adlı dizinin detayları belli oldu.

Dört sezon boyunca reyting rekorları kıran Show TV'nin Ay Yapım imzalı Çukur dizisi, aksiyon sahneleri ile izleyicinin aklında yer etmeyi başarmıştı.

Çukur dizisinin muhteşem başarısının altında, hiç şüphesiz senarist Gökhan Horzum'un oluşturduğu güçlü atmosfer vardı. Horzum'un, Çukur'da yarattığı tüm karakterler fenomen oldu.

Geçtiğimiz aylarda Gökhan Horzum'un, Çukur dizisinin ardından yeni bir dizi için hazırlık yaptığı ortaya çıkmıştı. Ünlü senaristin, Ay Yapım için kaleme aldığı yeni i dizinin detayları ortaya çıkmaya başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Anadolu'dan İstanbul'a gelen bir ailenin hikâyesini konu edinen dizinin adı ''Bir Gece Ansızın'' oldu.

Yönetmen koltuğunda son olarak ''Doğduğun Ev Kaderindir'' dizisini çeken Çağrı Bayrak'ın oturacağı dizi için FOX'un ardından Show TV ile görüşüldüğü öğrenildi.

HAFSANUR SANCAKTUTAN KADRODA

Tolga Sarıtaş'ın kız kardeşi rolü için son olarak Son Yaz dizisiyle izleyici karşısına çıkan Hafsanur Sancaktutan ile görüşüldüğü belirtildi.

Bir Gece Ansızın'daki baba rolü için Ercan Kesal'a teklif gittiği ancak Ercan Kesal'ın gelen teklifi kabul etmediği öğrenildi.

Öte yandan Sarıtaş'ın partnerini kimin canlandıracağı ise henüz netleşmedi.