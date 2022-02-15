Tolga Sarıtaş kimdir, kaç yaşında? Baba dizisi 'Kadir Saruhanlı' rolüyle döndü!

Baba dizisinde Kadir Saruhanlı karakterine hayat verecek olan Tolga Sarıtaş'ın hayatı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Baba'nın Kadir Saruhanlı'sı Tolga Sarıtaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Show TV'nin yeni dizisi Baba, 15 Şubat Salı akşamı ekran macerasına başlıyor.

Başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Deniz Hamzaoğlu ve Beril Pozam'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisi, sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, etkileyici bir aile dramasını ekrana taşıyacak olan dizide Emin Saruhanlı'nın oğlu 'Kadir Saruhanlı' karakterine hayat veriyor. İzleyiciler ise Tolga Sarıtaş'ın hayatı ve kariyerine dair bilgileri merak ediyor.

Ünlü oyuncu daha önce Söz ve Arıza dizilerinde sergilediği performansla adından söz ettirmişti. Peki Baba'nın Kadir Saruhanlı'sı Tolga Sarıtaş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Tolga Sarıtaş'ın biyografisi...

BABA KADİR SARUHANLI KARAKTERİ HAKKINDA

Emin Saruhanlı'nın en küçük oğlu. Özgürlüğüne düşkün, meraklı ve başına buyruk bir adam. Deneyip yanılarak, gerektiğinde bedel ödeyerek kendi doğrularını bulur. Kardeşleri ve yeğenlerinin haklarını korumak için babasıyla mücadele eder.

TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

30 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Tolga Sarıtaş, Halil Akkanat Lisesi'nden mezun oldu. Aslen Sivaslı olan Tolga Sarıtaş, liseden sonra Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda tiyatro oyunlarında rol aldı.

Oyunculuk haricinde müzik gruplarına katılıp baterist ve gitarist olarak sahne alan Tolga Sarıtaş, küçük yaşlarda pek çok müzik aletini çalmayı öğrendi ve arkadaşlarıyla birlikte kurduğu "Grup Omega" isimli müzik grubunda yer aldı.

Oyunculuk kariyerine 2009 yılında "Bahtı Kara" filminde canlandırdığı Berk rolü ile başlayan Sarıtaş, 2010 yılında Özlem Tekin'in "Kimse Bilmez" şarkısının klibinde oynadı.

2011 yılında TRT1'de yayınlanan "Sen de Gitme" dizisinde Mert karakterini canlandıran oyuncu; "Bilinmeyen Yaşın Yorgunu" filminde Berkcan, "Kaledeki Yalnızlık" filminde Feyyaz karakteriyle rol aldı.

Ardından Arka Sokaklar ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizilerinde bölüm oyunculuğu yapan Sarıtaş, Star TV'de yayınlanan "20 Dakika" dizisinde Ferdi karakterine hayat verdi.

Yine 2013 yılında, Star TV'nin "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Cihangir karakterini canlandırdı ve bu dizideki performansı ile büyük övgü topladı.

2014 yılında, Pera grubunun "Şarab-ı Izdırap" şarkısının klibinde oynadı ve Kanal D'de yayınlanan "Benim Adım Gültepe" dizisinde Murat karakterini canlandırdı.

2015 yılında kariyerinin dönüm noktasını yaşayan Sarıtaş, Kanal D'de yayınlanan "Güneşin Kızları" dizisinde Ali Mertoğlu karakteri ile ilk başrolünü üstlendi. Ayrıca, TRT1'de yayınlanan Büyük Sürgün Kafkasya dizisinde Cemil karakterini canlandırdı.

2016 yılında "Kötü Çocuk" filmindeki Meriç Tuna karakteri ile başrol olduğu ilk sinema filmini çeken yakışıklı oyuncu, "Doğuş Çay" markasının reklamında oynadı.

2017 yılında Star TV'de yayınlanan "Söz" dizisinde Yavuz Karasu karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş, bu dizideki performansı ile 46. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde finale çıktı.

2019 yılında FOX TV'nin "Ferhat ile Şirin" dizisinde Ferhat Taşçı karakterini canlandırdı ve 2020 yılında BluTV'de yayımlanan ve ilk bölümüne konuk oyuncu olarak katıldığı "Yarım Kalan Aşklar" dizisinde Ozan karakterini canlandırdı.

Aynı yıl, Ali Rıza Altay karakteriyle Show TV'de yayınlanan "Arıza" dizisinin başrolünü üstlenen Sarıtaş, kazandığı pek çok ödülün yanı sıra, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 2019 yılında "En İyi Kadın Oyuncu" ve 2020 yılında da "En İyi Erkek Oyuncu" kategorilerinde final jüriliği yaparak Emmy Ödülleri'nde jüri üyeliği yapan ilk Türk oyuncu oldu.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER