Tozlu Yaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek dekoltesiyle nefes kesti! Bir tane yetmedi, peş peşe yayınladı...

Tozlu Yaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek dekoltesiyle nefes kesti! Bir tane yetmedi, peş peşe yayınladı...

Tozlu Yaka dizisinde Hazal karakterine hayat veren Çağla Şimşek, duru güzelliği ve fiziğiyle takipçilerinin beğenisini kazandı.

"Küçük Gelin" dizisindeki Zehra karakteriyle üne kavuşan Çağla Şimşek, ardından Kardeşlerim dizisinin kadrosunda yer aldı.

Dizide Ayşe karakteriyle beğeni toplayan Şimşek, öte yandan sosyal medyada da adından söz ettiren isimlerden.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra çektiği videolar ile içerik üreticiliği yapan genç oyuncu, iddialı kareleriyle gündeme geliyor.

Son projesi Tozlu Yaka dizisinde Hazal karakteriyle öne çıkan oyuncu, Instagram'da 3 milyon takipçiye sahip.

Henüz 20 yaşındaki Çağla Şimşek, mavi gözleri ve dikkat çeken güzelliği ile birbirinden güzel kareler yayınlıyor.

Çağla Şimşek'ten fizik şov

Son olarak peş peşe paylaşım yapan Çağla Şimşek, takipçilerini mest etti.

Mini elbisesiyle kamera karşısına geçen Şimşek, gökyüzü manzarasıyla boydan poz verdi.

Binlerce beğeni ve yorum alan güzel oyuncu, takipçilerini duru güzelliği adeta büyüledi.

İşte Tozlu Kaya'nın Hazal'ı Çağla Şimşek'in o kareleri..