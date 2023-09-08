'Tozlu Yaka'nın Yakışıklı Oyuncusu, Yargı Dizisine Transfer Oldu: Savcı Efe Hazır!

Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin fenomen dizisi Yargı, ilgisini kaybetmedi.
Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, yeniden ekranlarda olacak.
Adalet başta olmak üzere hayata dair pek çok konuyu sorgulatan Ay Yapım‘ın dizi 3. sezon çekimlerine bugün başladı.
Şükran Ovalı ve Yurdaer Okur gibi ünlü isimlerin veda ettiği diziye taze kan geldi.
Savcı Efe
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Tozlu Yaka” dizisinde beğeni toplayan genç oyuncu Ulvi Kahyaoğlu, Yargı kadrosuna dahil oldu.
Genç bir savcı olan Efe karakterini canlandıracak olan Kahyaoğlu, zaman atlamasının yaşanacağı diziye yeni bir soluk getirecek.