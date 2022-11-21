Tozluyaka 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağrı, Zeyno'yu terk ediyor!

FOX TV'de yayınlanan Tozluyaka dizisi her pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Son bölümü olay yaratmıştı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Tozluyaka 22. bölüm fragmanı...

NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 haziran tarihinde yayınlanan Tozluyaka dizisi her bölümüyle heyecan yaratmaya devam ediyor.

Başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Begüm Birgören ve Kaan Mirac Sezen'in rol aldığı gençlik dizisi büyük ilgi gördü.

Tozluyaka 21. bölüm özeti

Kenan, Derya ile evlenebilmek için her yola başvurur. Psikolojik ve vicdan azabı içinde kalan Derya zor anlar yaşar. Durum ciddidir ve her şey Derya’nın kararına kalmıştır.

Önder ve Derya’nın ilişkisini öğrenen Ali de şaşkındır. Bir tarafta annesinin sevdiği adam diğer tarafta ise babasının hayatı. Berk’in ise korkuları gün yüzüne çıkmıştır. Babasını kaybetme korkusu onu Derya ile yüz yüze getirir. Derya’nın kararını değiştirebilecek midir?

Tüm bu sıkışmışlığın arasında gençlerin hepsi kendi dünyalarındadır. Eğlenceler, aşklar ve tatlı didişmelerle geçen güzel anlar yaşarken onlar büyüklerin o sırada aldığı kararlar ise herkesin hayatını değiştirecektir.

Fenomen dizinin son bölümünün ardından 22. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...