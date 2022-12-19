Tozluyaka final yapıyor! 26. bölüm (final) fragmanı yayınlandı!

FOX TV'nin sevilen dizisi Tozluyaka final bölümüyle ekranlara gelecek. Final bölümünün fragmanı yayınlandı. İşte son bölümde yaşanacaklar...

NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 haziran tarihinde yayınlanan Tozluyaka dizisi her bölümüyle heyecan yaratmaya devam ediyor.

Başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Begüm Birgören ve Kaan Mirac Sezen'in rol aldığı gençlik dizisi büyük ilgi gördü.

Son bölümde yaşananlar

Kenan ne yaparsa yapsın gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Bu defa kurtulmak için daha sert oynayacaktır. Fakat Derya ve Önder’in aşkı Kenan’ın tüm oyunlarından daha güçlüdür.

Ali ise tüm bu gerginliklerin arasında hayatının fırsatını yakalamıştır. Yurt dışında futbol kariyeri. Ama önünde büyük bir engel vardır o da Berk. Öfkesiyle ve kıskançlığıyla Ali’yi harcayacak kadar ileri gidecektir Berk.

Tüm bunları olurken, Derya’nın evliliğinin anlaşmalı bir evlilik olduğunu öğrenen Çağrı çok pişmandır söyledikleri için. Ali ve Derya’ya karşı mahçuptur ve bu durumu düzeltmek niyetindedir. Tüm bunlarla uğraşırken sevgilisinin de kendisinden uzaklaştığını düşünüyordur. Oysa Zeyno öğrendiği gerçekleri söyleyemediği için kaçıyordur.

Sırlar artık ortaya çıkmaya hazırdır. Nesrin, Zeyno’yu susturmaya çalışırken karşısında Derya’yı bulacaktır.

Yeni bölüm fragmanı yayınlandı

FOX TV’de yayınlanan Tozluyaka dizisi son bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciyle vedalaşmaya hazırlanan dizinin final bölümü fragmanı geldi.