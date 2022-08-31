Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek renkli bikinisiyle poz verdi! 'İnci gibisin'

Tozluyaka dizisinde Hazal karakterine hayat veren Çağla Şimşek, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Tozluyaka dizisinde Hazal karakteriyle beğeni toplayan Çağla Şimşek, adından söz ettirmeyi başarıyor.

Asıl çıkışını "Küçük Gelin" dizisindeki Zehra karakteriyle yapan Çağla Şimşek, ilgiyle takip edilen Kardeşlerim dizisinin kadrosunda yer aldı.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra çektiği videolar ile içerik üreticiliği yapan genç oyuncu, iddialı kareleriyle gündeme geliyor.

Son projesi Tozlu Yaka dizisinde performansı kadar güzelliğiyle de göz dolduran genç oyuncu, Instagram'da ortalığı sallıyor.

Henüz 20 yaşındaki Çağla Şimşek, mavi gözleri ve dikkat çeken güzelliği ile kendine hayran bırakıyor.

Güzel oyuncu, son olarak havuzda verdiği bikinili pozuyla gündeme geldi.

Şimşek'in pozuna takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni yağdı.

İşte, o poz...