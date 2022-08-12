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    Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek'in seneler önceki hali şoke etti!

    Tozluyaka dizisinde Hazal karakterine hayat veren Çağla Şimşek'in seneler önceki halini görenler tanımakta zorlandı.
    • 12.08.2022 - 12:23
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 12:30
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    Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek'in seneler önceki hali şoke etti!

    2002 doğumlu Çağla Şimşek, Tozluyaka dizisinin oyuncu kadrosunda Hazal karakterini canlandırıyor.

    Oyunculuk kariyerinin yanı sıra çektiği videolar ile içerik üreticiliği yapan genç oyuncu, iddialı kareleriyle de gündeme geliyor.

    Osman Yağmurdereli tarafından keşfedilen Çağla Şimşek, güzel gözleri ve doğallığıyla görenleri mest ediyor.

    Şimdilerde Tozluyaka dizisinde Hazal karakterini anlandıran ünlü ismin, seneler önce herkesin aşina olduğu bir başka yapımda da rol aldığı ortaya çıktı.

    Şimşek, Hilal Saral'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Elveda Derken dizisinde Naz karakteriyle oyunculuk dünyasına adım atmıştı.

    Güzel oyuncu ayrıca; Elkızı ve Kardeşlerim, Küçük Gelin gibi dizilerde rol almıştı.

    İşte, Çağla Şimşek'in yıllar önceki halleri...

    Tozluyaka nın Hazal ı Çağla Şimşek in seneler önceki hali şoke etti! #1

    Tozluyaka nın Hazal ı Çağla Şimşek in seneler önceki hali şoke etti! #2

    Tozluyaka nın Hazal ı Çağla Şimşek in seneler önceki hali şoke etti! #3

    Tozluyaka nın Hazal ı Çağla Şimşek in seneler önceki hali şoke etti! #4

    Tozluyaka nın Hazal ı Çağla Şimşek in seneler önceki hali şoke etti! #5

    Tozluyaka nın Hazal ı Çağla Şimşek in seneler önceki hali şoke etti! #6


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