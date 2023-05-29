Trabzonsporlu Marc Bartra'nın model sevgilisi soyundu, sosyal medya dumur oldu! "Savunmasız kaldık" Trabzonspor'un İspanyol savunma oyuncusu Marc Bartra'nın sevgilisi Jessica Goicoechea'nın son paylaşımı, sosyal medyayı şoke etti.

Trabzonspor'da forma giyen Marc Bartra futbol kariyerinin yanı sıra magazin gündeminde de dikkat çekiyor.

Ünlü topçu, bir süredir birlikte olduğu İspanyol model Jessica Goicoechea ile gündeme geliyor.

En az sevgilisi kadar ünlü olan model Goicoechea, paylaşımlarıyla sosyal medyada tozu dumana katıyor.

Sınırları aştı

Instagram hesabını aktif kullanan Jessica Goicoechea, tamamen çıplak poz verdi.

Göğüs ucunu ise bantla kapatan model, görenleri şoke etti.

Trabzonsporlular ise yorum ve beğeni yağdırdı.