Trafik kazası geçirdi! Cem Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl?

Trafik kazası geçirdi! Cem Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl?

Bodrum'da trafik kazası geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın sağlık durumu merak konusu oldu. İşte detaylar...

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan sevenleri korkutacak bir haber geldi.

Cem Yılmaz'ın önceki gece Bodrum’da trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

Snob Magazin’de yer alan habere göre; Cem Yılmaz, bir taksi ile çarpıştı.

Yılmaz'ın lüks aracında hasar oluştuğu belirtildi. Kaza sonrasında ise taksi şoförü ile tutanak tutulduğu da aktarıldı.

Sağlık durumu iyi

Yaşanan kazanın ardından Cem Yılmaz'ın sağlık duruma da merak konusu oldu.

Peki, ünlü komedyanın sağlık durumu nasıl?

Kazadan yara almadan kurtulan ünlü komedyenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.