Petrol
97.19
-1.21%
Euro
18.1583
0.19%
Dolar
17.8006
0.41%
Altın
987.85
0.29%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
394.818
-3.35%
BTXN Coin
10.56
-5.29%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C

    Trafik kazası geçirdi! Cem Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl?

    Bodrum'da trafik kazası geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın sağlık durumu merak konusu oldu. İşte detaylar...
    • 24.07.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 17:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trafik kazası geçirdi! Cem Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl?

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan sevenleri korkutacak bir haber geldi.

    Cem Yılmaz'ın önceki gece Bodrum’da trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

    Snob Magazin’de yer alan habere göre; Cem Yılmaz, bir taksi ile çarpıştı.

    Yılmaz'ın lüks aracında hasar oluştuğu belirtildi. Kaza sonrasında ise taksi şoförü ile tutanak tutulduğu da aktarıldı.

    Sağlık durumu iyi

    Yaşanan kazanın ardından Cem Yılmaz'ın sağlık duruma da merak konusu oldu.

    Peki, ünlü komedyanın sağlık durumu nasıl?

    Kazadan yara almadan kurtulan ünlü komedyenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Trafik kazası geçirdi! Cem Yılmaz ın sağlık durumu nasıl? #1

    Trafik kazası geçirdi! Cem Yılmaz ın sağlık durumu nasıl? #2


    İlginizi Çekebilir

    Doğukan Manço'dan Zeynep Bastık'a tepki
    Magazin

    Doğukan Manço'dan Zeynep Bastık'a tepki

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Yenilenmiş iPhone 12 Pro satışları başladı
    Teknoloji

    Yenilenmiş iPhone 12 Pro satışları başladı

    Görüş Bildir