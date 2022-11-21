Tiyatro oyunu için turneye çıktığı bilinen 'Baş Belası' ekibi Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası geçirmişti. Kazada araç içinde yer alan oyuncu Melis İşiten'den yeni paylaşım geldi.

“Baş Belası” isimli tiyatro oyununu Çorum’da sahneledikten sonra Samsun’a doğru yola çıkan tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, bir TIR'a arkadan çarpmıştı. Yaşanan feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetmişti ve 8 kişi yaralanmıştı. Olay sonrası minibüste bulunan ve yaralanan Uraz Kaygılarıoğlu'nun eski eşi Melis İşiten'den yeni hastane paylaşımı geldi.

Melis İşiten'ten hastanede Sergen Deveci paylaşımı!

İşiten, Sergen Deveci'nin elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşarak altına "Çok büyük bir şey yaşadık, kaybımız ve acımız tarifsiz. Biz sağ kaldık, buna şükredip hayatımıza devam etmek için güçlü olacağız. Beraberiz, Sergen'in bilinci açık. Geçecek, geçireceğiz. Seviyorum." notunu düştü.

Cenazeleri ailelerine teslim edilmişti

Amasya’nın Merzifon ilçesinde TIR'a arkadan çarpan tiyatro ekibini taşıyan minibüste hayatını kaybeden Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş’ın cenazeleri, ailelerine teslim edilmişti. Kazada yaralandığı bilinen oyuncuların durumunu paylaşan Uraz Kaygılaroğlu; "Melis ile irtibat halindeyiz çok korktuk. Mesaj atanlar için Melis’in durumu iyi yaralı ama iyi… Hiçbir hayati tehlikesi, kalıcı bir şey yok. Ceyhun iyi aynı şekilde ufak tefek yaraları var tabii ki... Sergen’in durumu biraz daha ağır bilgilerim bu kadar sağ olun." açıklamasında bulunmuştu.

Hastaneden alınan son bilgilere göre ise kazada yaralanan Sergen Deveci yapılan müdahalelerin ardından hayati tehlikeyi atlatmış oldu. Vücudunda bazı kırıklar olan Deveci'nin bilinci açık olduğu söylenirken, kontrol amaçlı yoğun bakımda tutulduğu biliniyor.