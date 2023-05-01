Trafik polisi gibi davranan down sendromlu gencin mutlu anları sosyal medyada viral oldu Sosyal medyada paylaşılan bir video izleyenleri gülümsetti. Trafik polisi gibi davranan down sendromlu bir gencin durdurduğu aracın şoförü ile yaşadığı diyalog beğeni topladı..

Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede binlerce kez beğenildi. Trafikte bir aracı durduran down sendromlu gencin aracın şoförü ile yaşadığı diyalog gülümsetti. Polis şapkası takan ve elinde oyuncak tabancısı bulunan down sendromlu bir genç durdurduğu aracın şoförüne ceza kestiğini söyleyince ortaya eğlenceli bir sohbet çıktı. Araç sürücüsü çektiği bu video ile down sendromlu gencin mutlu anlarını paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan video izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.. İşte o anlar..