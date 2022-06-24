Trans TikToker Mükremin Gezgin'den yeni açıklamalar! Her cümlesi şoke etti, 'pes' dedirtti!

TikTok'ta hamilelik ve doğum videolarıyla tepki çeken trans fenomen Mükremin Gezgin, Armağan Çağlayan'ın programında merak edilenleri yanıtladı.

TikTok'ta yaklaşık 1.3 milyon takipçili Mükremin Gezgin'in aylardır hamile taklidi yapması ülke gündeminde uzun süredir tartışılıyor.

Kendine hamile süsü vererek 9 ay boyunca "doğurdum, doğuruyorum" temalı videolar çeken Mükremin'in bardağı taşıran son damla ise, hastanede doğum videosu paylaşmasıyla oldu.

Ameliyat masasında kurduğu doğum operasyonu mizanseniyle bebek dünyaya getirdiğini açıklayan Mükremin Gezgin, sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Mükremin Gezgin'in cinsiyeti erkek olduğu halde hamilelik ve doğum üzerine videolar çekmesi sosyal medyada tepki topladı, magazin dünyasından peş peşe tepkiler geldi.

Gelen tepkilerinden ardından hedef olan ve şikayetlerden dolayı hakkında soruşturma başlatılan Gezgin, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan Gör Beni programına konuk oldu.

"Hamilelik fikri nereden çıktı"

Gezgin, Armağan Çağlayan'ın "Hamilelik fikri nereden çıktı?" sorusu üzerine sözlerine şöyle devam etti:

"Bir anda oturuyordum, ben dedim hamileyim... Bir tiyatro yapacağım dedim... Bir kurgu, senaryo hazırlayacağım dedim. İlk başta tabi ki korku oldu içimde... 'Bunu yaparsam acaba ne olur?' diye düşündüm. Ama atınca baktım milyonlar alkış yaptı. Herkes çok sevdi. Arabayla yolda yürüyemiyordum. Ama son dakika sadece gündem yaratmak için, unutulan isimler zirve yapmak için konuştular."





"Videolar kurguydu"

Hamilelik videolarını nasıl çekmeye başladığını anlatan fenomen, "Her şey başlı başına bir kurguydu. İnsanlar da biliyordu benim yaptığımın kurgu olduğunu. İnsanlar sevdi bunu 9 ay boyunca yolda gören bütün anneler, kadınlar benim karnımı öpüyordu. Hep alkış yaptılar ama son anda gol yaptılar. Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum" dedi.

"Dur demediler"

Hakkında soruşturma başlatılan Gezgin, insanların, dine aykırı olduğu gerekçesiyle kendisini şikayet ettiklerini belirterek "Bunu başta şikayet etmeleri gerekirdi. "Başta alkış yapacağınıza 'dur' diyebilirdiniz" şeklinde konuştu.

"Kendimi kadın görüyorum"

Videolarından dolayı pişmanlık duymadığını söyleyen Gezgin,"Bir erkek hamile kalamaz ki... Bir erkeğin zaten çocuğu olamaz" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Art niyetli bir şey yapmadım. Ben kadınları zaten çok seviyorum. Ben zaten dışım erkek görünüm olabilir ama kadın bir insanım. Kendimi kadın görüyorum zaten" ifadelerini kullandı.

"Dışarı çıkamaz oldum"

Ölüm korkusu yaşadığını belirten fenomen, "Olaydan sonra dışarı çıkamıyorum. Çünkü bir kişi bana zarar vererek kral olmaya çalışıyor. Bir yere gideceksem de araba ile gidiyorum. Halkımız LGBT-İ bireylerine sahip çıkmıyor. Annem yaşananlardan dolayı çok üzülüyor" dedi.

"Babamın karşısına çıkmaya utanıyorum"

Babasıyla 3 yıldır görüşemediğini söyleyen Gezgin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Babamın karşısına çıkamıyorum, utanıyorum. Baba hasreti çekiyorum. Babam benim bu durumlarımı bilmiyor. Bu yaşananları bilmiyor, hiç duymadı. Duysa anneme tepki gösterir. Amcalarım da annemi arayarak 'soyadını değiştirsin' diyor. Annem ortada kaldığı için zor durumda. O yüzden hiçbir anneye saygısızlık yapmam. Yeni şarkı çıkarmıştım, kariyerime öyle devam edeceğim. TikTok hesabım kapatıldı ama videolar çekmeye devam edeceğim. Ölümü göze alarak videolar çektim. Yaşananlarda dolayı herkes benimle olan videolarını silmeye başladı."