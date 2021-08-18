Transformers 5: Son Şövalye filmi konusu nedir? Transformers 5: Son Şövalye filmi oyuncuları

2017'de vizyona giren aksiyon ve bilimkurgu türlerindeki Transformers 5: Son Şövalye filmi, bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Peki Transformers 5: Son Şövalye konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Michael Bay'ın oturduğu, senaristliğini Art Marcum ve Matt Holloway'ın üstlendiği Transformers 5: Son Şövalye filmi, bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarından film severlerle buluşuyor.

Sevilen fantastik serisi Transformers'ın 5. filmi olan Transformers 5: Son Şövalye'nin oyuncu kadrosunda, birbirinden ünlü isimler bulunuyor.

2017 yılında vizyona giren ve aksiyon ve bilim kurgu kategorisinde yer alan Transformers 5: Son Şövalye filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor.

Peki, Transformers 5: Son Şövalye filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

TRANSFORMERS 5 KONUSU

Son Şövalye, Transformers serisinin özündeki efsaneleri paramparça ediyor ve kahraman olmanın anlamını yeninden tanımlıyor.

İnsanlar ve Transformerlar savaşta, Optimus Prime gitmiş. Geleceğimizi kurtarmanın anahtarı geçmişin sırlarında ve Transformerların dünyadaki gizli geçmişinde yatıyor. Dünyamızı kurtarmak Cade Yeager; Bumblebee; bir İngiliz lordu ve bir Oxford profesöründen oluşan beklenmedik bir ittifaka düşüyor.

Herkesin hayatında fark yaratması istenen bir an gelir. Transformers 5: Son Şövalye'de avlananlar kahraman olacak. Kahramanlar kötüler olacak. Yalnızca bir dünya ayakta kalacak: ya onlarınki ya da bizimki.

TRANSFORMERS 5 OYUNCULARI