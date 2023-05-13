Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine girdi.
Ayrıl barış süren ilişkisini nikah masasında sonlandıran Subaşı'nın düğünü, Fas'ta gerçekleşti.
Ablasını bile düğününe davet etmeyen Şeyma, Türkiye'den ise sayılı kişilere davetiye gönderdi.
Bu isimler arasında yer alan fenomen Dila Tarkan, düğüne transparan tarzı ile adeta damga vurdu.
Eşiyle birlikte düğünde boy gösteren Dila Tarkan'ın kıyafetine yorum yağarken, Subaşı'nı da gölgede bıraktığı söylendi.
Dila Tarkan hayran bıraktı
Şıklık yarışının yaşandığı düğünde Dila Tarkan'ın transparan tarzı olay oldu. Dila Tarkan'ın kıyafetine binlerce beğeni ve yorum geldi.
Dağhan Doğruer ile mutlu bir evliliği olan Dila Tarkan'ın tamamen transparan uzun kuyruk ve taşlı elbisesi çok beğenildi.
Ünlü fenomene; 'O kadar iyi ki', 'Bayıldım' , 'Şeyma'dan daha güzel olman', 'Gelinden güzelsin', 'Hep en güzel', 'Gelin gibisin' yorumları yapıldı.