Transparan giyen fenomen Dila Tarkan dekoltesiyle büyüledi! Şeyma Subaşı'nı solladı: "Kankasını ezmiş" Şeyma Subaşı'nın düğününe katılan Dila Tarkan, şıklığı ile sosyal medyay damga vurdu. Kankasını geride bırakan Tarkan, çektirdiği kareleri de sosyal medya hesabından yayınladı.

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine girdi.

Ayrıl barış süren ilişkisini nikah masasında sonlandıran Subaşı'nın düğünü, Fas'ta gerçekleşti.

Ablasını bile düğününe davet etmeyen Şeyma, Türkiye'den ise sayılı kişilere davetiye gönderdi.

Bu isimler arasında yer alan fenomen Dila Tarkan, düğüne transparan tarzı ile adeta damga vurdu.

Eşiyle birlikte düğünde boy gösteren Dila Tarkan'ın kıyafetine yorum yağarken, Subaşı'nı da gölgede bıraktığı söylendi.

Dila Tarkan hayran bıraktı

Şıklık yarışının yaşandığı düğünde Dila Tarkan'ın transparan tarzı olay oldu. Dila Tarkan'ın kıyafetine binlerce beğeni ve yorum geldi.

Dağhan Doğruer ile mutlu bir evliliği olan Dila Tarkan'ın tamamen transparan uzun kuyruk ve taşlı elbisesi çok beğenildi.

Ünlü fenomene; 'O kadar iyi ki', 'Bayıldım' , 'Şeyma'dan daha güzel olman', 'Gelinden güzelsin', 'Hep en güzel', 'Gelin gibisin' yorumları yapıldı.