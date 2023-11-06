TRT 1’den izleyicileri yıkan haber: Favori dizi final yapıyor TRT 1’in sevilen dizisinden, hayranlarına kötü haber geldi. Her hafta reyting rekorları kırıyordu, o tarihte ekranlara veda edecek…

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TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan ve Akli Film imzasını taşıyan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun tarihi zenginliklerine ve Sultan Alparslan'ın hayatına ışık tutan etkileyici bir yapımdı

Dizi, devlet yapısını, siyasi olayları, savaşları ve Sultan Alparslan'ın hükümdarlığını detaylı bir şekilde ele almış ve büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştu.

Ancak dizi hayranlarını derinden üzecek bir haber geldi. Alparslan Büyük Selçuklu final kararı aldı.

Dizinin final kararı, izleyicileri büyük bir şaşkınlıkla karşıladı. Uzun süredir devam eden dizi, büyük bir merakla beklenen final tarihini de açıkladı.

Final yapıyor!

Hafızalarda unutulmaz bir iz bırakacak olan Alparslan Büyük Selçuklu, bu akşam final bölümüyle ekranlara gelecek.

İlk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanmıştı. 61. bölümüyle izleyicilere veda edecek.