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TRT 1'in yeni dizisi ortalığı kasıp kavuracak! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi ne zaman başlıyor?

TRT 1'in yeni dizisi ortalığı kasıp kavuracak! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi ne zaman başlıyor? Yakında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi hakkında aramalar hız kazandı. Peki, dizi ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi..

ensonhaber.com TRT 1 ekranlarında başlayacak olan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi için geri sayım başladı. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin oyuncu kadrosunda Uğur Güneş, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici ve Seda Yıldız gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Sedat İnci yaparken, senaryosunu ise Serdar Özönalan kaleme aldı. Dizi, Kudüs'ü fetheden komutan Selahaddin Eyyubi'nin hayat hikayesini ele alıyor. Dizide Selahaddin Eyyubi'yi oyuncu Uğur Güneş canlandıracak. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi ne zaman başlayacak? İşte dizinin başlayacağı o tarih.. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 13 Kasım Pazartesi gününden itibaren ekrana gelmeye başlayacak. Dizi her Pazartesi saat 20:00'de yeni bölümleriyle izleyicinin karşısına çıkacak.