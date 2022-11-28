TRT1'den rekor kıracak bomba dizi geliyor! Al Sancak konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu ve tanıtım videosu!

TRT1 ekranlarına damga vuracak efsane bir dizi geliyor. Al Sancak dizisinin ilk tanıtım videosu yayınlandı. İşte dizinin konusu ve dikkat çeken oyuncu kadrosu...

TRT1, 2023 yılına damga vuracak yeni dizisini duyurdu. Başrollerinde Uğur Güneş'in rol aldığı Al Sancak dizisinin ilk tanıtım videsu büyük ilgi gördü.

Dizinin yapımcılığını Bozdağ Film, yapımcılığını ise Can Emre üstleniyor. İlk başta adı Avcı olarak duyurulan dizinin ismi sonradan Al Sancak olarak değiştirildi.

Tanıtım videosunu izleyen dizi seveler, Al Sancak dizisi hakkındaki detayları merak ediyor. İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu...

Al Sancak dizisinin konusu nedir?

Terörle mücadele konusunu ele alan Al Sancak, askerlerimizin vazgeçilmez vatanseverliğini anlatacak. Dizinin fragmanında ise şu sözler yer alıyor:

“Birileri var… Yaşatmak için yaşayan, toprağı vatan eden birileri… Birileri var şehadet için düşmana meydan okuyan korkusuzca ileriye atılan birileri… Vatanı namusu bilen, biri giderse biri gelir diyen, azgın dalgaları dize getiren birileri var…

Bayrağa kanını veren, cennete evvelce giden nice gizli kahramanlar var… Ülkesinin geleceğini düşünen, yılmadan yıkılmadan gece gündüz savaşanlar var… Birileri var barışın güvercini, savaşınsa kartalı olan birileri var… Birileri var mazluma merhamet eden, bozuk dünya düzenine adalet getiren birileri var.”

Dizinin oyuncu kadrosu

Dizinin oyuncu kadrosunda Uğur Güneş, Gülsim Ali İhsan, İdris Nebi Taşkan, Ahmet Yenilmez, Esra Bilgiç ve Emre Dinler gibi başarılı oyuncular yer alacak.