TRT'den Gönül Dağı'na büyük darbe! O diziye yer açılsın diye fişi çekildi... Selma ve Taner yarım kalacak TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yapımını Zera Medya‘nın üstlendiği “Kod Adı Kırlangıç” dizisinin çekimlerine başlandı. Peki, Kod Adı Kırlangıç dizisi Gönül Dağı'nın yerine mi gelecek?

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TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı ile ilgili bazı iddialar ortaya atıldı...

Bu iddiaya göre TRT, yeni bir dizisi için Gönül Dağı'ndan vazgeçebilir.

Zera Medya'nın yapımcılığını üstlendiği “Kod Adı Kırlangıç” dizisi Serkan Şenalp, Gizem Arıkan, Korhan Herduran, Mine Teber, Ayhan Taş, Zeynep Kankonde, Cemil Şahin ve Eray Kaman'ı buluşturacak.

Bu dizi için TRT'nin bir yer açması gerekiyor...Ancak ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmıyor.

Gönül Dağı devam edecek

Yani TRT, reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'ndan vazgeçmeyi düşünmüyor. Bu iddia, sosyal medyada kısa süreli dolaşmasına rağmen gerçeğin ortaya çıkması seyirciyi rahatlattı.

Kod Adı Kırlangıç'ın konusu

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yapımını Zera Medya‘nın üstlendiği “Kod Adı Kırlangıç” dizisinin çekimleri başladı. Teknoloji meraklısı çocukların heyecan dolu hikayelerini ekrana taşıyacak olan dizide şimdiden merak uyandırdı.

Komedi, teknoloji ve heyecan dolu sahneleriyle her yaştan izleyicinin ilgisini çekmeye aday olan “Kod Adı Kırlangıç” dizisinin yönetmen koltuğuna ise Emir Khalilzadeh oturuyor.

Dizinin konusu: Aynı mahallede yaşayan çocukların ortak merakı teknolojidir. Drone tasarlamak için bir araya gelen çocuklara yardım edenler de olur, onları engellemeye çalışan kötüler de…