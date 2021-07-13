TRT'den yepyeni bir absürt komedi dizisi! ''Dünya Hali'' ilk fragmanı yayında..

Kendine has komedi diliyle izleyicisiyle buluşmak için gün sayan TRT 1'in yeni dizisi Dünya Hali'nin ilk tanıtımı dün akşam görücüye çıktı.

Geçtiğimiz günlerde çekimleri başlayan absürt komedi dizisi Dünya Hali, farklı hikayesi, benzersiz kurgusu ve kendine has komedi diliyle ekranların yeni eğlencesi olmaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını Neden Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda daha önce "Tutunamayanlar" dizisinin yönetmenliğini yapan Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu'nun oturduğu, senaryosunu ise Osman Nail Doğan, Murat Kaman, İdris Meydi, Cem Tunçer ve Eray Kaman'ın birlikte kaleme aldığı dizinin ilk tanıtım filmi, izleyicide merak uyandırdı.

İşte mizah tarzıyla ekranlara yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Dünya Hali dizisinin ilk tanıtım filmi..

Dünya Hali Yakında TRT 1'de İZLE

DÜNYA HALİ KONUSU

Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay, Tolga Tekin ve Ozan Çelik'in paylaştığı Dünya Hali dizisi, hayatı pahasına doğruluktan ayrılmayan Sinan'ın (Caner Şahin), dedesinin vasiyetini yerine getirmeye çalışırken başından geçen komik olayları anlatıyor.

Dedesinin değerleriyle büyümüş, dürüst, ahlaklı, vicdanlı bir genç olan Sinan, aradığı aşkı henüz bulamamıştır. Sinan'ın dedesi ölüm döşeğindeyken ona ilginç bir vasiyette bulunur.

Vasiyete göre Sinan şu üç şarta uyan kızı bulup evlenmelidir: ''Erken kalksın, eskinin kıymetini bilsin, bir de bal porsuğuna benzesin yeter.''

Sinan dedesinin vasiyetini yerine getireyim derken kendisini komik bir maceranın içinde bulur. Bu macerada ona en yakın arkadaşı Azim, patronu Güven, ailesi, yakın çevresi ve dedesinin cami arkadaşları Burhan, Namık ve Talat amcalar eşlik edecektir.

DÜNYA HALİ OYUNCULARI

Şehir hayatının gündelik dertleriyle boğuşan insanların hikayesini konu edinen dizide Caner Şahin, Pelin Abay, Tolga Tekin ve Ozan Çelik'in yanı sıra Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Mert Denizmen, Mekin Sezer, Naşit Özcan gibi birçok isim yer alıyor.