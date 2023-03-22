Tuba Büyüküstün'ün ikizleri büyüdü, güzellikleri sosyal medyayı salladı! İşte Maya ve Toprak'ın son hali Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ın kızları Toprak ile Maya, büyüdü. Anne ve babalarının ününe rağmen gözlerden uzak bir hayat süren ikizler, güzellikleriyle sosyal medyayı salladı.

5 Temmuz 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tuba Büyüküstün, İstanbul Özel Doğuş Okulları'ndan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversiteyi bitirdikten sonra yönetmen Tomris Giritlioğlu sayesinde oyunculuk alanında ilermeye başlayan Büyüküstün, Ihlamur Altında dizisinde tanınmaya başlandı.

Akabinde; Gönülçelen, Kara Para Aşk ve Cesur ve Güzel gibi projelerde yer aldı.

Yer aldığı her projede oyunculuğu ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Tuba, 28 Temmuz 2011 tarihinde Paris, Fransa'da kendisi gibi oyuncu olan Onur Saylak ile evlendi.

19 Ocak 2012 tarihinde ise ikiz kızlarını dünyaya getirdi. Kızlarına Toprak ve Maya isimlerini veren Tuba Büyüküstün evliliğini ise 5 Haziran 2017 yılında sonlandırdı.

Onur Saylak'tan ayrıldıktan sonra Umut Evirgen ile uzun süre aşk yaşayan Büyüküstün, kızları Toprak ve Maya'yı ise gözlerden uzak büyütüyor.

Zaman zaman sosyal medya hesabından kızlarını paylaşann oyuncuya, hayranlarından yorum yağıyor.

İşte Toprak ve Maya'nın son hali

Tuba Büyüküstün, 2012 yılında anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Büyüküstün ve eski eşi Onur Saylak, Maya ve Toprak'ı gözlerden uzak büyütüyor.

Çift kızlarını basından uzak tutarak sakin bir hayat yaşamalarını sağlıyor.

İkili kızlarının medya önünde olmasını istemiyor. Büyüküstün, çocuklarını kendi sosyal medya hesabında paylaşmayı tercih ediyor. Ancak bunu da her zaman yapmıyor.

Oyuncunun yaptığı anne-kız paylaşımlarında ise Maya ve Toprak'ın ne kadar büyümüş olduğu takipçilerinin gözünden kaçmıyor.