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    Tuğba Özay bikinisiyle ağaca çıktı! O pozlara alev emojileri yağdı

    Eski manken Tuğba Özay, ipli bikinisiyle ağaca çıktı. Ağacın gövdesinde verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. O pozlara binlerce beğeni ve yorum geldi.
    • 07.11.2022 - 17:26
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    Tuğba Özay bikinisiyle ağaca çıktı! O pozlara alev emojileri yağdı

    Bir dönem podyumların aranan ismi olan Tuğba Özay, son dönemlerde şarkıcılığa başlamış, çeşitli yerlerde sahne almaya başlamıştı.

    44 yaşındaki eski manken, oyuncu ve şarkıcı Tuğba Özay, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

    Pastırma sıcaklarının son zamanlarını değerlendirmek isteyen eski manken, soluğu Gökçek Koyu'nda aldı.

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Tuğba Özay, bu kez sosyal medyayı salladı.

    Ağacın gövdesinde bikinisiyle poz verdi

    Son sıcak zamanları fırsat bilip Gökçek Koyu'na giden Tuğba Özay, ipli bikinisiyle ağaca tırmandı.

    Ağaçtan sarktığı şekilde poz veren ünlü manken, ağacın gövdesine sere serpe uzanarak pozlarını sıraladı. İşte o pozlar...

    Tuğba Özay bikinisiyle ağaca çıktı! O pozlara alev emojileri yağdı #1

    Eski mankenin bu pozları sosyal medyada ilgi odağı oldu. Bu pozlara binlerce alev emojileri geldi.

    Tuğba Özay bikinisiyle ağaca çıktı! O pozlara alev emojileri yağdı #2

    Tuğba Özay bikinisiyle ağaca çıktı! O pozlara alev emojileri yağdı #3


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