"Tuhaf Barbie"yi gerçekte görenler vuruldu! "Hi güzellik" Barbie filminde "Tuhaf Barbie"yi canlandıran Kate Mckinnon, gerçek haliyle görenleri hayran bıraktı.

Barbie filmi, adından söz ettirmeye devam ediyor.

İzlenme rekorları kıran Barbie, filmde "Weird Barbie" olarak "Tuhaf Barbie" karakterine yer vermişti.

Oyuncak şirketi Mattel, sevilen karakteri piyasaya sürme kararı aldı.

Filmde Tuhaf Barbie'yi Kate McKinnon canlandırıyor.

McKinnon'ın gerçek hayattaki halini görenler ise bakakaldı.

Güzelliği inanılmaz

39 yaşındaki ABD'li aktris Kate McKinnon, sarı saçları ve mavi gözleriyle gerçek bir Barbie olduğunu kanıtladı.

Sosyal medya hesabı kullanmayan ünlü oyuncu, hayranları tarafından paylaşılıyor.

Barbie'nin tuhaf yıldızı, güzelliğiyle büyülüyor.