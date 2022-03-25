Tülin Şahin ateş kırmızısı göğüs dekolteli elbisesi ve mücevherleriyle akıl aldı! Tam bir afet-i devran...

Tülin Şahin ateş kırmızısı göğüs dekolteli elbisesi ve mücevherleriyle akıl aldı! Tam bir afet-i devran...

Güzel manken Tülin Şahin, bir markanın yüzü oldu ve kamera karşısına geçti. Kırmızı dekolteli elbisesi ve mücevherleriyle nefes kesen Şahin, görenin aklını başından almayı başardı.

13 Aralık 1979 yılında Danimarka'da dünyaya gelen Tülin Şahin, Türkiye'nin tanıdığı en güzel mankenlerden birisi olarak öne çıkıyor.

2005 yılında evlendiği Mehmet Özer ile 2017 boşanan ardından 2019 yılında Portekiz asıllı Londra'lı Pedro de Noronha evlenen Şahin, Siena isimli bir kız çocuk dünyaya getirdi.

Ancak Tülin Şahin'in boşandığı Pedro de Noronha ile yaşadığı sorunlar uzun süre gündemi meşgul etti ve mankenliğinin önüne geçti.

Evliliğinde yaşadığı sorunlar hakkında konuşmak istemeyen ve işine odaklanan Şahin, bir mücevher markasının yüzü oldu.

Kırmızı bir elbise giyerek mücevherleri ile kameralara poz veren Şahin, görenleri bir hayli etkiledi ve beğeni kazandı.

Uzun bir süredir ortalarda olmayan Şahin'in kusursuz fiziği ve güzelliğinden bir şey kaybetmediği görüldü.

TÜLİN ŞAHİN NEFES KESTİ

Tülin Şahin bir mücevher markası için kamera karşısına geçti ve kırmızı elbisesiyle görenleri büyüledi.

Kırmızı dekolteli elbisesiyle herkesin aklını başından alan Şahin, makyaj hazırlığı sırasındaki detayları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle nefes kesen Şahin, "Senin gibisi gelmez" yorumlarına neden oldu.

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