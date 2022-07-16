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    Turabi, Acun Ilıcalı'ya rakip mi oluyor? Kavga, küfür her şey serbest..

    İki kez Survivor şampiyonu olan Turabi Çamkıran bir yarışma programı hazırlayacağını açıkladı.İşte Turabi'nin olay yaratan sözleri..
    • 16.07.2022 - 02:58
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    Turabi, Acun Ilıcalı'ya rakip mi oluyor? Kavga, küfür her şey serbest..

    Survivor yarışmasıyla tanınan Turabi Çamkıran yaptığı açıklama ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

    İki kez Survivor şampiyonu olmayı başaran Turabi farklı tarzı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.Turabi yine çok konuşulacak bir olaya imza attı.

    Turabi, Acun Ilıcalı ya rakip mi oluyor? Kavga, küfür her şey serbest.. #1

    Turabi kendisinin patron olacağı bir yarışma programı yapacağını açıkladı.Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu haber Turabi Acun Ilıcalı'ya rakip oluyor şeklinde yorumlandı.

    Turabi twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada "Yarışlardan 10,000,000$ daha kazanıp kendi yarışmamı yapacağım. Kavga, gürültü, küfür, kıyamet her şey serbest olacak. Düzgün insan ayakları yapanlar ceza alacak. Oylama ile elenen kişi, istediği herhangi birini seçip, son bir eleme oyunu oynayacak, kaybeden eve gidecek" ifadelerine yer verdi.

    Turabi, Acun Ilıcalı ya rakip mi oluyor? Kavga, küfür her şey serbest.. #2

    Survivor şampiyonları onur konuğu olacak

    Turabi yaptığı açıklamada "İsteyen bütün Survivor şampiyonları onur konuğu olacak yarışmanın. Şampiyonlardan isteyen olursa da yarışmanın yorumcuları olacak. Şampiyonların yorumcu olması kadar güzel bir şey daha olamaz. Zaten anca şampiyon olmuş kişiler nasıl şampiyon olunacağını anlatabilir." sözlerine yer verdi.Bu açıklamaları ile sosyal medyayı sallayan Turabi'nin neler yapacağı merak konusu oldu..


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