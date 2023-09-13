Turabi, Acun Ilıcalı'ya seslenip rakiplerine meydan okudu! 'Karşımda ne kadar dayanabilecekler' Survivor All Star 2024'te yarışacak olan Turabi Çamkıran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi. İşte Turabi'nin o açıklamaları..

ensonhaber.com

Turabi Çamkıran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star 2024'de yer alacağını açıkladığı Turabi sosyal medyada gündeme oturmuştu.

İki kez Survivor şampiyonu olmayı başaran Turabi farklı tarzı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.

Yarışmanın ardından büyük bir üne kavuşan Turabi Çamkıran sosyal medyanın en popüler isimleri arasına girmeyi başardı.

ABD'de katıldığı yarışmalarda büyük başarı elde eden Turabi daha önce Survivor'da iki kez şampiyon olarak adından söz ettirmişti.

Turabi yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Turabi, Acun Ilıcalı'ya seslendi. İşte Turabi'nin o açıklamaları..

"Valla Acun abi beni aradığın zaman, sağlığımdan dolayı aldığım ilaçların etkisinden de olsa gerek “Survivor All Star’ı, finalden sonra da gençliğimden beri hayalim olan Acun Firardayı, Turbo Firarda olarak sunmamı istediğini sanmıştım. Meğerse All Star’a davet etmişsin beni. Valla kusura bakma abi, benim burdaki Hollywood hayatımı bırakıp, ordaki açlığa geleceğimi sanıyorsan… kesinlikle haklısın. Bir de rica etsem yarışmacılarına söyler misin iyi hazırlansınlar. Öyle bomboş ve de normal antrenman yaparak gelmesinler. Hasta yatağımdan kalkıp hazırlanmama değsinler. Tüm şampiyonları da davet et lütfen. Bakalım SMS olmadan karşımda ne kadar dayanabilecekler! Ve yeni bir iddaya ne dersin! Adını sen koy. Benim için farketmez. Günün sonunda yarışmayı da iddayı da kazanan ben olacağım. Survivor All Star’a gelmemi kıskananlar kudurduktan hemen sonra bu adresten bana ulaşabilirler… “Çatla da patla nokta kom."