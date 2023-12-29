Turabi ve Poyraz birbirine girdi! Survivor All Star 2024 ilk bölüm tanıtımı

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star 2024 için geri sayım başladı. 1 Ocak 2024 Pazartesi günü başlayacak olan Survivor All Star 2024'ün ilk tanıtımı yayınlandı.
Birbirinden başarılı isimlerin yarışacağı All Star sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor.
Kırmızı takım ve mavi takımın yarışacağı Survivor All Star'da takımlar geçtiğimiz günlerde belli olmuştu.
Kırmızı takımda Turabi, Merve Aydın, Pınar Saka, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Doğukan Manço, Furkan Kızılay, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Bozok Gören ve Nihat Altınkaya yer alıyor.
Mavi takımda ise Ogeday Girişken, Nefise Karatay, Seda Ocak, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Seda Aktuğlu, Damla Can, Hakan Hatipoğlu, Yiğit Poyraz, Yasin Obuz, Özgür Tetik ve Yunus Emre bulunuyor.
Turabi ve Poyraz kavga etti
Survivor All Star 2024'ün ilk tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtıma Turabi ve Poyraz'ın tartışmaları damga vurdu.
İşte Survivor All Star 2024'ün ilk bölüm tanıtımı...