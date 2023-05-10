Turabi'den şok Survivor ve Acun Ilıcalı açıklaması: "Survivor’ın tek fatihi benim!" Turabi'nin, Acun Ilıcalı ve Survivor'ın eski yarışmacıları hakkında sarf ettiği sözler sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Turabi'nin o sözleri..

Survivor'da iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran son dönemde sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor.

Survivor'dan sonra hayatı değişen Turabi Çamkıran yaptığı açıklamalar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Turabi Çamkıran dün yaptığı bir açıklama ile yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Survivor'ın eski yarışmacıları ve Acun Ilıcalı hakkında bazı açıklamalarda bulunan Turabi'nin o sözleri gündeme oturdu.

Turabi Çamkıran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Sormaktan vazgeçin arkadaşlar. Artık Survivor’dan emekliyim. Bir daha gelmeyi düşünmüyorum. Gelmem için önce Acun abinin kendisinin beni araması lazımdı, yanındaki arkadaşının araması değil. Artık bu saatten sonra arasa da gitmem.

2 defa şampiyon olmuş, ve Survivor adına yarışıp dünya şampiyonu olmuş ben yerine, özel jetiyle getirdiği Nusret yarışsın. Hem Nusret parkurlara tuz, Atakan da yarışmacılara diz ve dirsek atar, hatta hızını alamayıp hakedenlerin totosunu tekmeler ama Hayim düşer, dopingli hırsızın biri çıkar itiraz eder, Nagihan “kıskanıyorsun oğlum” diye ağzına çarpar, deli Taner herkesi kafese davet eder, Berkan “tranquilo” diyerek herkesi yatıştırır, herkes tüm bu olanlar için Hakanı suçlar, Bozok adada patates satar, Nisa tüm Survivor şampiyonlarının olduğu gibi SMS ile şampiyon olur, bazı yarışmacılar ömür boyu bunu unutamaz, ben de Hollywood’da lüks villamda, bir birinden güzel mankenlerle aksiyon filmlerine hazırlanırım.

Yakında güzel projelerle karşınıza tekrar çıkıcam. O güne kadar sevenlere sevgilerimle, sevmeyenlere sövgülerimle. Survivor tam anlamıyla İstanbul gibi.. Fethi zor, fatihi tek. “Survivor’ın tek fatihi benim!"

Turabi Çamkıran'ın Acun Ilıcalı ve Survivor programı hakkında söyledikleri sosyal medyanın gündemine oturdu.