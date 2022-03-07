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    Turgay Güler, Ensonhaber'e tazminat davası açtı

    Turgay Güler, Ensonhaber'e tazminat davası açtı

    İnsanların doğalgaz faturalarını ödemekte güçlük çektiği günlerde durumu tiye alan Turgay Güler, kendisini haberleştiren Ensonhaber'den para istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 13:35
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    Ahmet Hakan'ın sunumuyla CNN Türk'te ekrana gelen Tarafsız Bölge programında doğalgaz fiyatları tartışılırken Turgay Güler'in kullandığı ifadeler tepkilere neden oldu.

    "TOPLUMA KURU FASULYE DAĞITILACAK.."

    Zafer Şahin ile Bedri Baykam konuşurken araya giren Turgay Güler, böylesine ciddi bir meseleyi tiye alarak "Topluma kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını kendisi üretecek." dedi.

    İnsanların faturalarını ödeyemediği günlerde, doğalgaz konusunda sergilenen bu ciddiyetsiz tavır sosyal medyada da eleştirildi.

    Birçok medya kurumu gibi Ensonhaber de bu sözleri haberleştirdi.

    Türkiye'nin en çok ziyaret edilen haber sitesi Ensonhaber'i hedef tahtasına yerleştirmeye çalışan Turgay Güler, yapılan haberle ilgili soluğu savcılıkta aldı ve tazminat davası açtı.

    Turgay Güler: Gaz pahalı diyenlere kuru fasulye dağıtın VİDEO


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