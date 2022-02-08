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    Turgay Güler: Gaz pahalı diyenlere kuru fasulye dağıtın

    Turgay Güler: Gaz pahalı diyenlere kuru fasulye dağıtın

    Gazeteci Turgay Güler, enerji fiyatlarını pahalı bulanlarla "Fasulye dağıtın, kendi gazlarını üretsinler" sözleriyle dalga geçti.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2022 - 00:57
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    CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge’de elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar tartışıldı.

    Programın konuklarından Bedri Baykam, güneş ve rüzgar enerjisinin daha yaygınlaştırılarak elektrik faturalarının düşürülebileceğine değindi.

    ZAFER ŞAHİN: "NÜKLEER OLMADAN NASIL UCUZLAYACAK"

    Gazeteci Zafer Şahin ise “Nükleeri yapmayın, HES’leri yapmayın, peki bu elektriği nasıl ucuzlatacağız? Taşları birbirine mi vuralım, değirmen mi çevirelim” sözleriyle tepki gösterdi.

    Turgay Güler: Gaz pahalı diyenlere kuru fasulye dağıtın - VİDEO

    TURGAY GÜLER, ZAMLARI ELEŞTİRENLERİ Tİ'YE ALDI

    Programın diğer konuklarından gazeteci Turgay Güler de elektrik ve doğalgaz fiyatlarını pahalı bulanlarla dalga geçercesine şu sözleri sarfetti:

    “Topluma kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını kendisi üretecek.”

    Turgay Güler: Gaz pahalı diyenlere kuru fasulye dağıtın #1


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