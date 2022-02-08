Gazeteci Turgay Güler, enerji fiyatlarını pahalı bulanlarla "Fasulye dağıtın, kendi gazlarını üretsinler" sözleriyle dalga geçti.

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge’de elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar tartışıldı.

Programın konuklarından Bedri Baykam, güneş ve rüzgar enerjisinin daha yaygınlaştırılarak elektrik faturalarının düşürülebileceğine değindi.

ZAFER ŞAHİN: "NÜKLEER OLMADAN NASIL UCUZLAYACAK"

Gazeteci Zafer Şahin ise “Nükleeri yapmayın, HES’leri yapmayın, peki bu elektriği nasıl ucuzlatacağız? Taşları birbirine mi vuralım, değirmen mi çevirelim” sözleriyle tepki gösterdi.

Turgay Güler: Gaz pahalı diyenlere kuru fasulye dağıtın - VİDEO

TURGAY GÜLER, ZAMLARI ELEŞTİRENLERİ Tİ'YE ALDI

Programın diğer konuklarından gazeteci Turgay Güler de elektrik ve doğalgaz fiyatlarını pahalı bulanlarla dalga geçercesine şu sözleri sarfetti:

“Topluma kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını kendisi üretecek.”