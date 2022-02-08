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- Turgay Güler: Gaz pahalı diyenlere kuru fasulye dağıtın
Turgay Güler: Gaz pahalı diyenlere kuru fasulye dağıtın
Gazeteci Turgay Güler, enerji fiyatlarını pahalı bulanlarla "Fasulye dağıtın, kendi gazlarını üretsinler" sözleriyle dalga geçti.
- Haber Merkezi
- 08.02.2022 - 00:57
CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge’de elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar tartışıldı.
Programın konuklarından Bedri Baykam, güneş ve rüzgar enerjisinin daha yaygınlaştırılarak elektrik faturalarının düşürülebileceğine değindi.
ZAFER ŞAHİN: "NÜKLEER OLMADAN NASIL UCUZLAYACAK"
Gazeteci Zafer Şahin ise “Nükleeri yapmayın, HES’leri yapmayın, peki bu elektriği nasıl ucuzlatacağız? Taşları birbirine mi vuralım, değirmen mi çevirelim” sözleriyle tepki gösterdi.
Turgay Güler: Gaz pahalı diyenlere kuru fasulye dağıtın - VİDEO
TURGAY GÜLER, ZAMLARI ELEŞTİRENLERİ Tİ'YE ALDI
Programın diğer konuklarından gazeteci Turgay Güler de elektrik ve doğalgaz fiyatlarını pahalı bulanlarla dalga geçercesine şu sözleri sarfetti:
“Topluma kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını kendisi üretecek.”