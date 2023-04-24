Türk dizilerinde silah sesinin nasıl yapıldığı ortaya çıktı! İzleyenler neye uğradığını şaşırdı Yasak Elma dizisinin kamera arkasından kaydedilen bir görüntü, silah sesinin nasıl yapıldığını ortaya koydu. Dizideki sahneyi izledikten sonra, arka plandaki detayları görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Dizilerde yer alan aksiyon sahnelerin nasıl çekildiği her zaman merak ve araştırma konusu olmuştur. Özellikle Türk dizilerinde yer alan silah sahnelerinin nasıl çekildiğine dair detaylar yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Türk televizyonlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Yasak Elma dizisinin 171. bölümünde yer alan bir sahnenin kamera arkası görüntüleri, silah sesinin nasıl yapıldığını gözler önüne serdi. O sesi duyanlar şaşırdı Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde oyuncu, silahın tetiğine bastığı anda kamera arkasından bir kişinin iki parçayı birbirine vurarak silah sesi çıkardığı görüldü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada 9 milyondan fazla izlendi. Birçok kullanıcı silah sahnesinin Hollywood'un aksine efektlerle değil insan gücüyle çekilmesine şaşırdı.