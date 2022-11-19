Türk sinemasının Sultan'ı da estetikliymiş! Türkan Şoray'ın eski halini gören tanıyamadı:"Bu Türkan Şoray mı?"

Türk sinemasının Sultan'ı da estetikliymiş! Türkan Şoray'ın eski halini gören tanıyamadı:"Bu Türkan Şoray mı?"

'Sultan' lakabıyla Türk sinemasına damga vuran 77 yaşındaki Türkan Şoray, güzelliğiyle en sevilen oyuncular arasında yer alıyor. Şoray'ın da pek çok ünlü gibi estetikli çıkması duyanları şaşırttı.

Yer aldığı filmler ve projelerle 7'den 70'e herkesin kalbinde yer eden Türkan Şoray geçtiğimiz aylarda 77 yaşına basmıştı. Son olarak Şoray'ın 20 kilo verdiği ve eski formuna kavuştuğu bilinmekteydi. Türkan Şoray'ın aslında estetikli olması ise duyanları şaşırttı.

Türk sinemasının Sultan'ı da estetikli çıktı!

Türk sinemasının 'Sultan' lakabıyla bilinen sevilen oyuncusu Türkan Şoray, sosyal medyaya eski haliyle damga vurdu.

Kariyerinin ilk yıllarındaki halleri ile sosyal medyaya damga vuran ünlü ismin de estetikli olduğunun oraya çıkması şaşırttı.

Burnunu ve dudağını da yaptırmıştı

Henüz kariyerinin ilk yıllarındayken burnunu, dudağını yaptırdığı bilinen Türkan Şoray'ın ilk bakışta tahmin edilemeyen estetiklerini duyan kişiler sosyal medya üzerinde yorumda bulunarak Şoray'ın doktorunu tebrik etti.

Şoray'ın iki kez geçirdiği estetik işlem sonrası doğal bir burna kavuştuğu bilinirken, Sultan'ın simasındaki büyük değişim şaşırttı.

İşte Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray'ın estetiksiz hali...