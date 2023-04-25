Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi hangisi? İşte 1780 bölüm yayınlanan o dizi.. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisinin hangisi olduğu merak ediliyor. İşte 90'lı yıllara damgasını vuran o efsane dizi..

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisinin hangisi olduğu sosyal medyada gündeme geldi. Bugüne kadar birçok uzun soluklu dizi izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Türk televizyon tarihinde izleyicileri ekran başına kilitleyen en uzun soluklu diziyi duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Peki şimdiye kadar en çok bölümü çekilen ve tarihe geçen o dizi hangisi? İşte Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi.. En uzun soluklu Türk dizisi 29 Mart 1993 ve 15 Ocak 1999 tarihleri arasında yayınlanan Ferhunde Hanımlar dizisi 1780 bölümüyle Türkiye'nin en uzun soluklu yerli dizisidir. Başrollerinde Beyhan Saran, Baykal Saran, Güven Hokna, Melek Baykal ve Şahap Sayılgan'ın yer aldığı Ferhunde Hanımlar dizisi günlük olarak yayınlanmıştır. 7 sezon süren dizi 1993-1994 yıllarında TRT 1 ekranlarında daha sonrasında ise Star TV ekranlarında yayınlanmıştır. Ferhunde Hanımlar Türkiye'de yayınlanan ilk günlük dizidir. İlk yıllarında TRT 1'de Ferhunde Hanım ve Kızları adıyla yayınlanan dizi, 1995 yılında İnterstar'a geçmesiyle birlikte Ferhunde Hanımlar ismini almıştır..