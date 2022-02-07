‘Türkan Şoray Kanunları’nı bozmuştu! Yağmur Ünal’ın eski aşkı Survivor’dan çıktı

Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'ın, Cihan Ünal'la olan evliliğinden doğan kızı Yağmur Ünal'ın eski aşkı, Survivor All Star kadrosunda yer alıyor.

Survivor 2022 All Star yarışmacılarından dikkat çeken isimlerden birisi Mert Öcal...

Aralarında aşk dedikoduları çıkan Sude Burcu ve Mert Öcal arasında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Mert, Sude'ye "Ben senin için yarışmayı bırakırım" dedi. Mert "Bana uzaktan iki gülücük atsan bana yeter. Oyun kazanmamı sağlar. İletişimi kesmeyeceksin" değil mi?" sözleriyle adeta Sude'ye aşkını ilan etti.

İzleyiciler ise Mert Öcal'ın aşk defterini açtı. Mert Öcal hakkında bilgileri araştıranlar, Yağmur Ünal detayını fark etti.

YAĞMUR ÜNAL MERT ÖCAL AŞKI

Öcal, 2016 yılına geldiğimizde de Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal'la aşk yaşamıştı. İlişkilerine başladıktan sonra Türkan Şoray torun şartıyla ikilinin birlikte yaşamasına izin vermişti.

Ancak ihanet iddiaları üzerine ikilinin ilişkisi sonlandı.

Almanya ve İngiltere'ye giden Yağmur Ünal'ın orada tanıştığı erkeklerle yakınlaştığı iddiasıyla Mert Öcal, ilişkiye kısa bir süre sonra nokta koymuştu.

Sevgilisiyle fotoğraflarını da tek tek sosyal medya hesaplarından silen Öcal, bununla da kalmayıp Ünal'ı takipten çıkardı.