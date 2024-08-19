Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal bikinili pozlarıyla büyüledi! "Güzelliği aynı annesi..." Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal şezlonga sere serpe uzandı, pozlarına bakan bir daha baktı. Güzelliği annesine benzetilen Ünal’ın tatil kareleri beğeni yağmuruna tutuldu.

Editör: Seda Yeşilyurt

Yeşilçam’ın efsaneleri arasında olan Türk sinemasının Sultan’ı olarak bilinen Türkan Şoray güzelliği ile hafızalarda derin izler bırakan isimlerin başında yer alıyor.

Usta oyuncu Şoray’ın Cihan Ünal ile olan evliliğinde dünyaya getirdiği kızı Yağmur Ünal’da güzelliği ile en az annesi kadar konuşulmayı başarıyor.

Güzelliği annesine benzetilen Ünal, geçtiğimiz günlerde paylaştığı tatil kareleriyle sosyal medyayı kasıp kavurdu.

Mayokinili pozlarıyla beğeni yağmuruna tutulan Ünal, güzelliği ile medyanın gündeminde yer aldı.

İŞTE YAĞMUR ÜNAL’IN TATİL KARELERİ...