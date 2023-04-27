Türkiye'de en çok aboneye sahip YouTube kanalları hangileri? 1. sıradaki kanalı duyanlar şok oldu.. Türkiye'de en çok aboneye sahip Youtube kanalları merak uyandırdı. İşte milyonlarca aboneye sahip olan Türkiye'nin en popüler Youtube kanalları sıralaması..

Türkiye'de en çok aboneye sahip YouTube kanallarının hangisi olduğu sık sık araştırılmaktadır.

Türkiye'de en çok aboneye sahip olan Youtube kanallarını sizler için derledik. Son yıllarda büyük bir artış gösteren Youtube kanalları arasında en çok takip edilenler merak ediliyor.

Çeşitli kategorilerde birçok kanalın yer aldığı Youtube'un Türkiye'de en çok takip edilen kanalı şaşkınlık yaratıyor.

Türkiye'de en çok aboneye sahip YouTube kanalları arasında kişisel kanallar, televizyon kanalları, müzik kanalları, çocuklara özel içerik üreten kanallar yer alıyor.

İşte Youtube Türkiye'de en çok aboneye sahip olan kanallar..

En çok abonesi olan kanallar

1 - BETER BÖCÜK - 27 Milyon

2 - Netd Müzik - 23.8 Milyon

3 - Enes Batur - 15.9 Milyon

4 - Oyuncak Avı - 15.2 Milyon

5 - OYUNCAKOYNUYORUM - 11.4 Milyon

6 - ATV - 11.1 Milyon

7 - skgames - 10.7 Milyon

8 - Orkun Işıtmak 10.3 Milyon

9 - CZN Burak - 9.96 Milyon

10 - Deli Mi Ne? - 8.73 Milyon

11 - KIDIBLI Türkçe Olarak - 8.25 Milyon

12 - Sevimli Dostlar - 8.18 Milyon

13 - Kanal D - 8.04 Milyon

14 - Maşa ile Koca Ayı - 7.82 Milyon

15 - Kafalar - 7.7 Milyon