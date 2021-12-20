Türkiye'nin en tarz kadını seçilmişti! İdil Naz Kaluç değişimiyle dudak uçuklatıyor

2015'te yayınlanan Bu Tarz Benim yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en tarz kadını seçiilen İdil Naz Kaluç, değişimiyle dudak uçuklattı. Kaluç'un göğüs dekolteli pozları Instagram'ı salladı.

İdil Naz Kaluç, 2015'te yayınlanan ve jüri koltuğunda Sibel Arna, Cemil İpekçi, Umut Eker, Chloe Loughnan Ortaç ve Bülent Ersoy gibi isimlerin oturduğu Bu Tarz Benim yarışmasında Can Sabun ile birinci olarak adını duyurmuştu.

Türkiye'nin en tarz kadını seçilmesinin ardından yine aynı sene sunuculuğunu Asuman Krause'nin üstlendiği Big Brother yarışmasında boy göstermişti.

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan İdil Naz Kaluç, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

İdil Naz Kaluç, son olarak 309 bin takipçili Instagram'dan yayınladığı fotoğraflar ile gündeme geldi.

DEKOLTELİ POZLARI INSTAGRAM'I SALLADI

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Kaluç, göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kahverengiden oluşan kombiniyle tarzını gösteren Kaluç, paylaşımına, "İlk defa bu kadar kahverengiyim kurtarın Ice Latteye benziyorum giderek..." notunu düştü.

Kaluç'un takipçileri, "Ice latte içmek değil Ice latte'nin ta kendisi olmak istiyorsun", "Ama fazla güzelsin" ve "Yağmurdan sonra açan gökkuşağı gibisin, öyle güzel ve özel" gibi yorumlarda bulundu.

İşte İdil Naz Kaluç'un dudak uçuklatan değişimi...