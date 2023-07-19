Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Palu ailesi davasında Tuncer Ustael'in cezası belli oldu! Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesi davasında sanık Tuncer Ustael'in cezası belli oldu. İşte aldığı ceza..

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesi davasında karar çıktı.

Uzun süre gündemi meşgul eden Palu ailesi ile ilgilli görülen davada sanık Tuncer Ustael'in cezası belli oldu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 15 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin olay Müge Anlı'da gündeme gelmiş ve gündemi uzun süre meşgul etmişti.

'Palu davası' olarak bilinen davada, tutuklu sanık Tuncer Ustael müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Tuncer Ustael'e Melike Tahnal'ın öldürüldüğü iddiasına ilişkin "Olası kastla çocuğu öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi .

Duruşmada söz hakkı verilen Tuncer Ustael, "Karara itiraz ediyorum. Yüzlerce ölüm olayı varken sadece Melike’nin ölüm olayına takılmışsınız. Melike ile alakam yoktur, öldü mü kaldı mı bilgim yok" ifadelerine yer verdi.