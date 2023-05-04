"Türkiye'yi yiyen kadın" Ezgi Sertel'in eşi Arka Sokaklar'dan çıktı! Gören şoke oldu: "Kapmışsın yakışıklıyı" "Türkiye'yi yiyen kadın" lakabıyla anılan Ezgi Sertel'in özel hayatı gündem oldu. Şimdilerde iki çocuk annesi olan Sertel'in eşi ise Arka Sokaklar'dan çıktı. O ismin kim olduğunu öğrenenler de şaşkınlığını gizleyemedi.

1 Ekim 1981 yılında Karabük'te dünyaya gelen Ezgi Sertel, İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2007 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Tek Türkiye dizisinde oynadığı Zeynep Öğretmen karakteriyle tanınan Sertel, asıl çıkışını ise yaptığı programlar sayesinde sağladı. Sertel, Show TV'de yayınlanan Lezzet Haritası isimli programla Anadolu'da birçok şehri dolaşarak o şehrin yemeklerini ve kültürünü tanıttı. Bu sayede tanınmaya ve daha çok ünlenmeye başlayan Sertel'e "Türkiye'yi yiyen kadın" lakabı takıldı. Bu lakap sayesinde tanınmaya başlayan Sertel, şimdilerde iki çocuk annesi ve ekranlardan uzak. Son olarak bir haftalığına Gelinim Mutfakta yarışmasını sunan Sertel, özel hayatıyla gündem oldu. Ezgi Sertel'in evlendiği oyuncuyu duyanlar da şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın kiminle evliymiş Lezzet Haritası, Gelinim Mutfakta, Fazlası Zarar gibi programların sunuculuğunu üstlenen Sertel, Arka Sokaklar dizisinde 'Hakan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evli. 2016 yılında evlenen ünlü çiftin Tibet ve Mert adında iki oğlu bulunuyor. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Çobanoğlu'nun rol aldığı diziler arasında Çocuklar Duymasın, Anneler ile Kızları, İffet, Dila Hanım, Galip Derviş ve Küçük Ağa da yer alıyor.