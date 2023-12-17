Tuvana Türkay cesur dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! 'Işıl ışıl parlıyorsun' Oyuncu Tuvana Türkay sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. İşte ünlü oyuncunun o paylaşımı...

ensonhaber.com

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay güzelliği ile dikkat çekmeye devam ediyor. Şimdilerde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Victoria karakterini canlandıran Tuvana Türkay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile beğeni topladı.

3 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Kolejini bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde devam etti. 2009-2010 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Ayrılık adlı dizide "Kevok" karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde "Bade Palalı" karakterini canlandırdı.

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Tuvana Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan "Ara Ne Olursun" isimli parçayı seslendirdi.

Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "Tuana" şarkısını cover'ladı. Tuvana Türkay ayrıca şarkı sözü yazmakta ve beste de yapmaktadır.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile büyük beğeni toplayan Tuvana Türkay son iddialı pozuyla adeta olay yarattı.

Tuvana Türkay'ın iddialı pozuna beğeni ve yorum yağdı. İşte ünlü oyuncunun o paylaşımı...