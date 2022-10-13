Tuzak 2. tanıtım videosu yayınlandı: Dizi başlamadan heyecan yükseldi!

TV8 ekranlarında yayınlanacak, merakla beklenen Tuzak dizisinin 2. tanıtım videosu yayınlandı. Tanıtım kısa sürede büyük ilgi gördü. İşte Tuzak 2. tanıtım videosu...

Dizi severler tarafından büyük bir heyecanla beklenen Tuzak dizisi, TV8 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanıyor.

İddialı senaryosu ve birbirinden güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren yeni dizi önümüzdeki hafta seyircilerle buluşacak.

19 Ekim Çarşamba günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Tuzak dizisinin yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek oturuyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz. Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin gibi başarılı isimler yer alıyor.

Dizinin konusu nedir?

Tuzak dizisinde çocukluklarının yaşanmasına izin verilmeyen üç kardeş Umut, Mahir ve Umay’ın intikam hikayesi anlatılıyor.

Kimin iyi kimin kötü, kimin gerçek kimin sahte olduğunun anlaşılmadığı bu dünyada ortak bir amaç uğruna için birleşmiş üç kardeş Umut Mahir ve Umay’ın zaman geçtikçe sandıklarının aksine hiç de kuvvetli bir bağları olmadığını anlamaları üzerine, birbirlerine uzak, babalarının onayını ve konforlu hayatlarını birbirlerinden daha çok sevdiklerini sanan Ceren, Güven ve Mete kardeşlerin ortak düşmanları olduklarında karşı nasıl birbirlerine bağlandıklarını ve aralarında ki asıl bağın ne olduğunu ekranlarda izleyeceğiz.

Dizinin ilk tanıtımı büyük ilgi görmüştü. 2. tanıtım videosu yayınlandı. İşte 2. tanıtım videosu...