Petrol
94.02
0.25%
Euro
18.7474
-0.12%
Dolar
18.6103
0.01%
Altın
996.48
0.11%
Borsa
3933
-1.09%
Bitcoin
387.729
0.18%
BTXN Coin
10.51
-1.31%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Tuzak 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Ortalık birbirine girecek!

    TV8'in yeni dizisi Tuzak, dün yayınlanan bölümüyle izleyicileri televizyona kilitledi. 3. bölümü ise merak konusu oldu. Yeni dizinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı.
    • 27.10.2022 - 11:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tuzak 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Ortalık birbirine girecek!

    Dizi severler tarafından merakla beklenen Tuzak dizisinin ikinci bölümü dün akşam TV8'de yayınlandı.

    İddialı senaryosu ve birbirinden güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren yeni dizinin iki bölümü de çok beğenildi.

    Dizinin oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz. Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin gibi başarılı isimler yer alıyor.

    Dün yayınlanan bölümden sonra, Tuzak dizisinin 3. bölümü izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

    Oyuncularıyla ekrana damga vuran FOX TV'nin yeni dizisi Tuzak'tan 3. bölüm fragmanı geldi.

    Tuzak 3. bölüm fragmanı İZLE

    Tuzak 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Ortalık birbirine girecek! #1


    Fiorentina - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    Futbol

    Fiorentina - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Euroleague'de Türk derbisi heyecanı yaşanacak
    Futbol

    Euroleague'de Türk derbisi heyecanı yaşanacak

    Görüş Bildir