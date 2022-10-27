Tuzak 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Ortalık birbirine girecek!

TV8'in yeni dizisi Tuzak, dün yayınlanan bölümüyle izleyicileri televizyona kilitledi. 3. bölümü ise merak konusu oldu. Yeni dizinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı.

Dizi severler tarafından merakla beklenen Tuzak dizisinin ikinci bölümü dün akşam TV8'de yayınlandı.

İddialı senaryosu ve birbirinden güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren yeni dizinin iki bölümü de çok beğenildi.

Dizinin oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz. Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin gibi başarılı isimler yer alıyor.

Dün yayınlanan bölümden sonra, Tuzak dizisinin 3. bölümü izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Oyuncularıyla ekrana damga vuran FOX TV'nin yeni dizisi Tuzak'tan 3. bölüm fragmanı geldi.