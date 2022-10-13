Tuzak dizisinin Umut'u Akın Akınözü kimdir? Kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

Tuzak dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Dizide Umut karakterini canlandıran Akın Akınözü kimdir? Kaç yaşında, nereli ve sevgilisi kim? İşte detaylar...

Dizi severler tarafından büyük bir heyecanla beklenen Tuzak dizisi, TV8 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanıyor.

İddialı senaryosu ve birbirinden güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren yeni dizi önümüzdeki hafta içerisinde izleyicilerle buluşacak.

19 Ekim Çarşamba günü seyirci karşısına çıkacak olan dizide Umut karakteri en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

Tuzak dizisinde Umut karakterine başarılı oyuncu Akın Akınözü hayat veriyor. Ünlü oyuncunun hayranları "Akın Akınözü kimdir? Kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Tuzak dizisinin Umut'u Akın Akınözü kimdir?

Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da doğdu. 29 yaşında. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlamış, oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır.2015 yılında ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy göstermiş olan Akın Akınözü daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde rol almıştır.

Son olarak Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü 1.80 metre boyunda, 76 kilo ve Oğlak burcudur.

Ünlü oyuncu Akın Akınözü, şimdilerde ise 19 Ekim 2022 Çarşamba günü ilk bölümü yayınlanacak olan Tuzak dizisinde Umut karakterine hayat veriyor.

Ünlü oyuncu Amerika'da tanıştığı Sandra Pestemalciyan ile güzel bir birliktelik yaşıyor.