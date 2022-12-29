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    Tuzak'ın Ceren'i Bensu Soral dantellerin içinde...'Göğsünde güller açmış'

    Katıldığı bir davetten paylaşım yapan Bensu Soral, tercih ettiği kombiniyle dikkat çekti. Cesur bir seçim yapan Soral, göğsündeki gül ile beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 14:20
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    Tuzak'ın Ceren'i Bensu Soral dantellerin içinde...'Göğsünde güller açmış'

    TV8 ekranlarında yayınlanan "Tuzak" dizisinin başrol oyuncusu Bensu Soral, geçtiğimiz günlerde bir davete katıldı.

    Yol Ayrımı, Boynu Bükükler, Vicdan, İçerde ve Cam Tavan gibi dizilerde rol alan ve oyunculuğuyla beğeni toplayan Bensu Soral, tarzıyla dikkat çekti.

    Bedirhan Soral adında bir ikizi ve Hande Soral adında bir ablası olan Bensu Soral, 2018 yılında hayatını Hakan Baş ile birleştirdi.

    Televizyonun yanı sıra dijitale de işler yapan Soral, performansı kadar güzelliğiyle de beğeniliyor.

    Transparan Bensu

    Sosyal medya hesabından takipçileriyle iletişim halinde olan ve sıklıkla paylaşımlar yapan Bensu Soral, fiziğiyle büyüledi.

    Transparan ve dantelli bir bluz tercih eden Soral, göğsüne bir de gül koydu.

    Siyahlar içinde oldukça cesur ve iddialı görünen ünlü oyuncu, gözleri kamaştırdı.

    Tuzak ın Ceren i Bensu Soral dantellerin içinde... Göğsünde güller açmış #1

    Tuzak ın Ceren i Bensu Soral dantellerin içinde... Göğsünde güller açmış #2

    Tuzak ın Ceren i Bensu Soral dantellerin içinde... Göğsünde güller açmış #3

    Tuzak ın Ceren i Bensu Soral dantellerin içinde... Göğsünde güller açmış #4


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