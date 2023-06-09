TV 'de Cuma: 9 Haziran 2023 televizyonda neler var? Cuma günü ekranlarda birbirinden farklı yapımlar ekranlarda olacak. Peki, bugün hangi diziler ve filmler var? İşte 9 Haziran 2023 TV yayın akışları...

9 Haziran 2023 Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, S.W.A.T: Kuşatma Altında, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Survivor 2023, Yasak Elma ve Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı programları ekrana gelecek. Bu kapsamda izleyiciler, takip ettikleri kaçırmamak adına kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor. Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? İşte kanalların yayın akışları... ATV yayın akışı 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Ateş Kuşları Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 S.W.A.T: Kuşatma Altında (Yabancı Sinema) 21:45 Kolpaçino: Bomba (Yerli Sinema) Star TV yayın akışı 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde 16:00 Söz 18:15 Star Haber 19:00 Yalı Çapkını 20:00 Yalı Çapkını Fox TV yayın akışı 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:30 Yalnız Kalpler 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Gülcemal 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 20:00 Yasak Elma 22:45 Orta Sayfa TRT 1 yayın akışı 08:45 Bu Toprağın Sesi 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:15 Kalk Gidelim 16:20 Seksenler 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 23:45 Ayla (Yerli Sinema) Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Güzel Günler 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Kızılcık Şerbeti 00:15 İntikam Peşinde ( TV8 yayın akışı 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa 11:15 Survivor 2023 12:15 Survivor Panorama 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2023 00:15 Survivor Ekstra