TV8,5 nasıl izlenir? TV8,5 kaçıncı kanalda? Frekans bilgileri...

TV8,5 nasıl izlenir? TV8,5 kaçıncı kanalda? Frekans bilgileri...

Acun Ilıcalı, Championship karşılaşmalarının artık TV8,5 ekranlarında olacağını söyledi. Peki, TV8,5 nasıl izlenir? TV8,5 kaçıncı kanalda? Frekans bilgileri...

EXXEN'i satın alan ve Avrupa maçlarını yayınlayan Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha geldi.

Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, 2022/23 sezonunda TV8,5'u maçlar ve spor programlarıyla doldurmaya karar verdi.

Futbolseverleri kanalına çekmek isteyen Ilıcalı, Championship karşılaşmalarını yayınlamaya başlayacak.

TV8,5 kanalını izlemek isteyenler ise "TV8,5 nasıl izlenir? TV8,5 kaçıncı kanalda?" sorularını araştırmaya başladı.

Peki, TV8,5 nasıl izlenir? TV8,5 kaçıncı kanalda? İşte frekans bilgileri...

TV8,5 nasıl izlenir? TV8,5 kaçıncı kanalda?

Championship karşılaşmaları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8,5 kanalından izlenecek.

TV 8,5'u kolayca D-Smart, Kablo TV, Tivibu ve uydudan izleyebilirsiniz. Ancak kanal Digitürk'te yer almıyor. Digitürk abonelerinin TV8,5 izlemek için beIN Connect'e giriş yapmaları gerekiyor.

Bu nedenle TV 8,5 izlemek isteyen Digitürk aboneleri, beIN Connect'te canlı yayın seçeneğine tıklayarak buradan 55.'i kanalı seçmeli.

TV 8,5'a uydudan ulaşmak isteyen izleyiciler ise şu frekans bilgilerini kullanabilir;